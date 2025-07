Filderstädter Mondscheinwanderung

Gestartet wird zur Wanderung in die Nacht hinein zwischen 18 und 19.30 Uhr am Sport- und Badezentrum Fildorado in Bonlanden (Mahlestraße 50). Dort erhalten die Teilnehmer*innen eine detaillierte Wegbeschreibung. Es gibt eine sieben und eine 13 Kilometer lange Strecke. Beide führen hauptsächlich über Rad-, Wander-, Wald- sowie Feldwege. Die Touren können individuell oder in der Gruppe gewandert werden.

Zur Orientierung sind die Laufwege jeweils mit weißen Pfeilen und Linien auf dem Boden gekennzeichnet. Auf den Strecken befinden sich Verpflegungs- und Stempelstellen. Dort werden Mineralwasser und Filderstädter Apfelsaft kostenlos ausgeschenkt sowie Äpfel verteilt.

Beide Touren führen über den Fratzenweg an der Kelter in Bonlanden (geöffnet bis 1 Uhr) und am Uhlbergturm in Plattenhardt (geöffnet bis 23 Uhr) vorbei. Zusätzlich haben die Wandernden die Möglichkeit, in der Dunkelheit auf den Uhlbergturm zu steigen und die Aussicht zu genießen. Zudem steht der Grill am Uhlbergturm zur Verfügung. Ziel beider Strecken ist das Fildorado. Wem auf der Wanderung warm geworden ist, kann sich auch dieses Jahr wieder im Fildorado-Freibad abkühlen.