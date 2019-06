Der Startschuss fällt am Mittwoch, dem 31. Juli: ab dann bietet das Sport- und Badezentrum Fildorado in Filderstadt seinen großen und kleinen Badegästen ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm an.

Über die gesamten sechs Ferienwochen erstrecken sich die Events, gesetzt ist aber immer der Mittwoch als ganz besonderer Fun und Action-Tag.

Immer im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr lädt das Fildorado Action-Team die jungen Badegäste zu Spielen im Frei- oder Erlebnisbad ein - je nach Wetterlage. Erstmalig können Badegäste des Erlebnisbads in diesem Jahr mit ihrem Indoor-Ticket hinaus ins Freibad und wieder zurück wechseln, so dass die Teilnahme am Ferienprogramm jetzt auch ganz spontan erfolgen kann. Zwingend notwendig ist hierfür aber die Vorlage eines aktuellen Personal- oder Schülerausweises an der Rezeption. Vorbereitet hat das Fildorado-Team für die Mittwochnachmittage wieder ein umfangreiches Event-Paket, in dem unter anderem folgende Programmpunkte enthalten sind: Schwimmabzeichen-Abnahme, XXL-Zielscheibenwerfen, Arschbomben-Wettbewerb, ein Spielenachmittag, der Einsatz von Aqua-Track und Wasserwalze sowie eine Pool-Party am 4. September von 14 bis 17 Uhr mit Moderation, Musik und dem Bad-Maskottchen „Juch-Hai“. Im Freibad kommt in den Sommerferien zudem immer mal wieder eine Schaumkanone zum Einsatz, deren Schaumproduktion für jede Menge zusätzlichen Spaß sorgen wird. Der Schaum ist dermatologisch getestet und biologisch abbaubar. Zudem findet das beliebte Meerjungfrauenschwimmen an verschiedenen Terminen statt und es gibt ein Unterwasser-Gewinnspiel, bei dem es täglich eine Kinderfreikarte fürs Erlebnisbad zu gewinnen gibt. Auch die erwachsenen Fildorado-Besucher dürfen sich auf diverse Sommer-Highlights freuen, beispielsweise gibt es vom 03. bis 31. August in der 5-Sterne Saunalandschaft immer samstags die „Hot Holiday“ Wellness-Events mit Specials in Sauna, SPA und Gastronomie, sowie am 3. und 4. August den „Filder Extra Wochenblatt Cup“ auf der Fildorado Beachvolleyball-Anlage und insgesamt sechs Aqua Power-Mix Kurse im Zeitraum von Ende Juli bis Anfang September.