Oh Gott, die Türken integrieren sich

Das neue Stück vom theater ulüm ist in deutscher Sprache und es besteht aus vier Episoden. Wir betrachten von der einen Seite die veränderten Lebensgewohnheiten der in Deutschland lebenden türkischen Immigranten nach sechzig Jahren Immigration. Von der anderen Seite betrachten wir auch die "Doppelmoral". Die Doppelmoral in der türkischen Männergesellschaft und die Doppelmoral der Politiker über den EU Beitritt der Türkei. Theater Ulüm bringt das Publikum auch mit diesen sensiblen Themen zum Lachen...und wie...