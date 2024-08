Theaterevent zum Stadtjubiläum 50 Jahre Stadt Filderstadt: SPIEL MIT! MACH MIT! Zweites Treffen für ALLE Interessierten und ALLE, die schon mitmachen

Stadt Filderstadt und Theater Lindenhof Melchingen

Die Stadt Filderstadt und das Theater Lindenhof Melchingen planen zum Stadtjubiläum 50 Jahre Stadt Filderstadt ein Sommertheater. Und alle Menschen der Stadtgesellschaft sind herzlich eingeladen mitzumachen. Kommt alle zum zweiten Treffen am DI 24. September 2024 / 18 Uhr 30 Uhr!

Das erste Treffen am 16. Juli war ein Riesenerfolg! Bereits über einhundert Menschen der Filderstädter Stadtgesellschaft sind dabei beim Theaterevent 2025. Und es können gerne noch mehr werden! Sei dabei beim zweiten Treffen am Dienstag 24. September 2024 in der FILharmonie. SPIEL MIT! MACH MIT!

Beim zweiten Treffen am 24. September 2024 kommen ALLE zusammen: ALLE die schon mitmachen und ALLE, die noch mitmachen wollen. Es gibt Informationen zum Stück und zum Ablauf der Produktion vom Produktionsteam. Bei Theaterworkshops und Gesprächen lernen sich die Mitspielenden und das Produktionsteam näher kennen, erfahren von den Kompetenzen der Einzelnen und der Gruppen, finden gemeinsam Ideen zum Stück und zu Möglichkeiten der Umsetzung.

Eine Stadt spielt Theater und verbindet Teilgemeinden und Akteure aus unterschiedlichsten Zusammenhängen, indem sie zusammen eine einzigartige Bühnenshow mit Strahlkraft für Besucher und Besucherinnen aus Nah und Fern erarbeiten und aufführen.

Das Theaterspektakel mit dem Arbeitstitel „HIN und WEG“ erzählt Geschichten aus und die Geschichte der Stadt Filderstadt: Wie wurde aus den fünf selbstständigen Gemeinden Bernhausen, Sielmingen, Bonlanden, Plattenhardt und Harthausen eine Stadt? Was macht diese Stadt aus? Wohin entwickelt sich Filderstadt im Spannungsfeld zwischen Heimat und Welt, dörflicher Enge und städtischen Strukturen? Was sind die Träume, Wünsche, Bedenken der Menschen, die hier leben, herkommen, weggehen? Was war? Was ist? Was wird kommen?

Die Profis vom Lindenhof nehmen alle mit, die Lust haben und sich einbringen möchten: Frauen, Männer, Alte, Junge, Kinder, Rentner - schauspielerisch, tänzerisch und musikalisch Begabte und Erprobte genauso wie Anfänger*innen. Du kannst auch mit Deinem Verein, Deiner Grupppe, Deinem Ensemble, Deinem Chor, Deinem Orchester, Deiner Clique oder Teilen daraus mitmachen! Jede*r, die oder der bei diesem Theaterprojekt dabei sein möchte, bekommt einen Platz.

Komm zum zweiten Treffen am DI 24. September 2024 / 18.30 Uhr in die FILharmonie!

Die Theatermacher von der Alb kommen als Institution nach Filderstadt, mit Regisseur, Probenleitern, Komponisten, Technikern, Schauspielensemble, Bühnen- und Kostümbildnern. Sie gehen in Gruppen, Schulklassen, Theater-AGs, Orchester oder Teilen davon und arbeiten ein Jahr mit den Menschen vor Ort hier in Filderstadt zusammen. Es entsteht eine einzigartige, einmalige Theaterproduktion, speziell für und mit Filderstadt.

Sei dabei und erzähle Deine Sicht auf diese Stadt!

Gespielt wird im öffentlichen Raum, draußen und drinnen, mittendrin, im Dreieck zwischen Musikschule Filderstadt FILUM, Realschule Bernhausen Fleinsbachschule, Gotthard- Müller-Schule und FILharmonie. Es sind sechs Spieltermine angesetzt, am Premierenwochenende und am Wochenende darauf.