Filiz Tasdan: Super Plus

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Mit ihrer Beobachtungsgabe, ihrem grandiosen Timing und ihren ausgeklügelten Jokes gehört Filiz Tasdan zur absoluten Top Riege der deutschen Stand Up Szene. Zwischen derben Punchlines und messerscharfer Analyse schlängelt sich die Berlinerin durch ihre Shows, schlägt den Bogen von einfachen Fantastereien zu einer ballernden Abschlusspointe!

Egal ob kleine verrauchte Stand Up Bars, Clubbühnen, Mercedes-Benz-Arena oder Elbphilharmonie: Filiz kennt jede Art von Bühne in und auswendig. Sie balanciert auf dem schmalen Grad zwischen Unterhaltung und Beleidigung, spielt mit Erwartungshaltungen und mixt das alles zu den zwei vielleicht besten Stunden der aktuellen Stand Up Szene. Denn das ist ihr Programm: 

„Super Plus“ – der Name sagt eigentlich alles aus was man über Filiz‘ Comedy wissen muss:ein wenig größer, ein wenig lustiger, eine Spur doller: Super Plus eben.

Info

kongresszentrum liederhalle.jpg
Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Theater & Bühne
Google Kalender - Filiz Tasdan: Super Plus - 2025-10-30 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Filiz Tasdan: Super Plus - 2025-10-30 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Filiz Tasdan: Super Plus - 2025-10-30 20:00:00 Outlook iCalendar - Filiz Tasdan: Super Plus - 2025-10-30 20:00:00 ical

Tags