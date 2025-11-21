Film: 100 Jahre Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall wurde in zahlreichen Filmen und Amateuraufnahmen festgehalten, die bis in die 1920er Jahre zurückreichen.

Die Freilichtspiele laden zusammen mit dem Stadtarchiv Schwäbisch Hall und der Landesfilmsammlung Baden-Württemberg zu einem gemeinsamen Abend ein, an dem Highlights aus 100 Jahren Haller Filmgeschichte erstmals der Öffentlichkeit gezeigt werden.

Die Anmeldung erfolgt ab dem 23.10. um 16 Uhr über die Homepage des Stadtarchivs.