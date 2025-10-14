Film am 14.10. im Stadtteilkino

Narratives Drama über das Leben einer chirurgischen Pflegekraft

Floria arbeitet mit viel Leidenschaft und Professionalität als Pflegefachfrau in der Chirurgie eines Schweizer Krankenhauses. Bei ihr sitzt jeder Handgriff, sie hat selbst in Stresssituationen immer ein offenes Ohr für ihre Patient:innen und ist im Notfall sofort zur Stelle. Doch in der harten Realität ihres oft schwer kalkulierbaren Klinikalltags, in der voll belegten, ohnehin chronisch unterbesetzten Station sieht das meist anders aus. So umsorgt Floria eine schwerkranke Mutter und einen alten Mann, der dringend auf seine Diagnose wartet, ebenso fürsorglich und routiniert, wie den Privatpatienten mit all seinen Extrawünschen.