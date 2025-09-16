Film am 16.09. im Stadtteilkino

Spannende Dramedy zweier Männer, die sich nie gesehen haben und eigentlich Brüder sind

Kulturwerk Stuttgart Ostendstraße 106 A, 70188 Stuttgart

Thibaut ist ein berühmter Dirigent, der die Konzertsäle der ganzen Welt bereist. In der Mitte seines Lebens erfährt er, dass er adoptiert wurde und dass er auch einen jüngeren Bruder hat, Jimmy, der in einer Schulküche arbeitet und Posaune in der Blaskapelle einer Arbeiterstadt spielt. Die beiden Brüder könnten unterschiedlicher nicht sein. Nur in einer Sache sind sie sich einig: ihrer Liebe zur Musik. Thibaut ist beeindruckt vom musikalischen Talent seines Bruders. Er will die Ungerechtigkeit ihres Schicksals begleichen, seinem Bruder die eine Chance geben, die er nie hatte: sein Talent zu entfalten, seinem Herzen zu folgen und mit dem kleinen Orchester einen nationalen Wettbewerb zu gewinnen.

FR 2024, 104 min, FSK 0

Info

Kulturwerk
Kulturwerk Stuttgart Ostendstraße 106 A, 70188 Stuttgart
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Film am 16.09. im Stadtteilkino - 2025-09-16 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Film am 16.09. im Stadtteilkino - 2025-09-16 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Film am 16.09. im Stadtteilkino - 2025-09-16 19:30:00 Outlook iCalendar - Film am 16.09. im Stadtteilkino - 2025-09-16 19:30:00 ical

Tags