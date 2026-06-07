Film: Arco - Eine fantastische Reise durch die Zeiten

Arco (Stimme im Original: Oscar Tresanini; deutsche Synchronstimme: Matti Kortemeier) ist zwölf Jahre alt und lebt in einer fernen Zukunft – einer Zukunft, in der Menschen nicht nur das Fliegen gelernt haben, sondern auch durch die Zeit reisen können.

Bei seinem ersten Flug in seinem dafür notwendigen Regenbogenanzug verliert Arco jedoch die Kontrolle und stürzt in die Vergangenheit. In dieser Zeit, dem Jahr 2075, ist der Planet durch zahlreiche Umweltkatastrophen gebeutelt. Aber zum Glück wird Arcos Absturz von Iris (Margot Ringard Oldra; Paulina von Lerchenfeld) beobachtet. Das Mädchen ist in Arcos Alter und rettet ihn nicht nur nach seinem Crash, sondern beginnt auch, zusammen mit ihm einen Plan zu schmieden, wie er wieder zurück in seine Zeit kehren kann. Dabei helfen ihnen nicht nur jede Menge clevere Ideen und eine gehörige Portion Mut sowie Abenteuerlust, sondern ausgerechnet auch noch Iris' Haushaltsroboter.