Film: Auf das Leben

Erzählt wird die Geschichte der ehemaligen Cabaret-Sängerin Ruth, einer sarkastischen und doch sehr warmherzigen Frau, die trotz traumatischer Kindheitserlebnisse mitten im Leben steht.

Erst die Zwangsräumung ihrer Wohnung und ihrer Musikinstrumentenwerkstatt sowie der damit verbundene Umzug in ein Seniorenheim lassen sie die Lust am Leben verlieren. Der 29-jährige Jonas, der seit Trennung von seiner Freundin in einem Kleinbus haust, kämpft gegen die ersten Anzeichen einer schweren Erkrankung an.

Jonas arbeitet als Möbelpacker und begegnet so der 83-jährigen Ruth. Aus der flüchtigen Begegnung entwickelt sich eine tiefe Verbundenheit – trotz des Altersunterschieds. Der Wunsch, dem Gegenüber auf die Beine zu helfen ist so stark, dass Ruth und Jonas vor ungewöhnlichen Maßnahmen nicht zurückschrecken. „Ein bewegender und unglaublich dichter Film über die Kraft und die Macht der Erinnerung.“ (fbw filmbewertung).FSK: ab 12 Jahren

Anmerkung: Hannelore Elsner spielt die 83-jährige Jüdin Ruth. In den Rückblenden übernimmt die Schauspielerin und Sängerin Sharon Brauner ihre Rolle. Am Montag, 30.11.2026 um 19.30 Uhr findet im Arthauskino zum Abschluss der diesjährigen Kulturtage ein Konzert mit der Sängerin und Schauspielerin Sharon Brauner statt.