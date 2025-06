Film: Chuck Chuck Baby

Helen (Louise Brealey) lebt zusammen mit ihrem Ex-Mann, ausgerechnet dessen neuer 20-jähriger Freundin und ihrem neuen Baby - und seiner sterbenden Mutter Gwen (Sorcha Cusack) in einem Haus.

Ihr Leben ist eine Plackerei, und wie all die anderen Frauen, mit denen sie in der örtlichen Hühnerfabrik schuftet, verbringt sie ihr Leben im Dienste der Uhr. Sie lebt nur für das Lachen mit ihren Freunden bei der Arbeit, die Pflege von Gwen und die Musik. Als Joanne (Annabel Scholey), das Mädchen, das sie in der Schule heimlich geliebt hat, in die Stadt zurückkommt, wird Helens Welt auf den Kopf gestellt.

FSK ab 12 freigegeben