Film: "Das kostbarste aller Güter"

Es war einmal eine gütige, gläubige Frau, die in ärmlichen Verhältnissen mit ihrem Mann, dem Holzfäller, in einer Hütte lebte. Eines Tages, als der Schnee in dicken Flocken vom Himmel fiel, kam ein Zug vorbei, so wie jeden Tag.

Aus dem Zug wurde ein Bündel geworfen. Darin eingebettet lag ein Baby. Die Frau, die sich nichts sehnlicher wünschte als ein Kind, glaubte an ein Wunder und nahm das Baby bei sich auf, gegen den Willen ihres Mannes. Denn es war die Zeit des Krieges und die Menschen in den Zügen waren die angeblichen „Feinde“ der rechtschaffenen Bürger – und das Ziel ihrer Reise war der sichere Tod. Ein künstlerisch herausragender und tief bewegender Film über die rettende Kraft der Menschlichkeit.

Regie:Michel Hazanavicius

Länge: 80 Min.

FSK: 12