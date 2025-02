Film: Der Brutalist

Oscars 2025: 10 Nominierungen, darunter Bester Film, Beste Regie, Bestes Drehbuch, Bester Hauptdarsteller, Beste Kamera.

Golden Globes 2025: 3 Auszeichnungen für Bester Film, beste Regie, Bester Hauptdarsteller (Drama)

1947 emigriert der ungarisch-jüdische Architekt László Toth, der einst am Dessauer Bauhaus ausgebildet wurde und die Shoah überlebt hat, in die USA. Auf dem Fundament von Schmerz und Verlust findet er in der kalten und wuchtigen Kraft des Brutalismus den künstlerischen Ausdruck für seine zerrissene Seele.

Auf sich allein gestellt, versucht er sich in seiner neuen Heimat zu behaupten. Als der wohlhabende und prominente Industrielle Harrison Lee Van Buren Lászlós Talent als Baumeister erkennt, beauftragt er ihn mit einem Mammutprojekt. Durch Van Buren erhält László die Möglichkeit, seine kühnsten Träume durch monumentale brutalistische Architektur mit ihren klaren Linien und kantigen Formen zu verwirklichen. Doch während sich eine scheinbar glorreiche Partnerschaft entfaltet, kommt László zunehmend ins Straucheln: Der Preis für Macht und Vermächtnis ist hoch, und das dunkle Erbe von Van Burens Reichtum wirft lange Schatten.

Regie: Brady Corbet

mit: Adrien Brody, Guy Pearce, ...