Film: Die Blutgräfin

Nach Jahrzehnten im Untergrund kehren die Blutgräfin Erzsébet Báthory und ihre treue Zofe Hermine (Birgit Minichmayr) in das moderne Wien zurück.

Sie suchen nach dem roten Lebenselixier und einem geheimnisvollen Buch, das die Macht besitzt, alle Vampire und alles Böse zu vernichten.

Um ihr Vampirreich zu retten, rekrutieren sie ihren melancholischen Neffen Baron Rudi Bubi – einen überzeugten Vegetarier-Vampir – sowie dessen Psychotherapeuten Theobald Tandem.

Die turbulente Reise führt die Gruppe bis nach Böhmen. Dicht auf den Fersen sind ihnen ein Polizeiinspektor sowie zwei Vampirologen.