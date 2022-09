Film: Die da oben

Vertrauen- und Misstrauen in die Politik, Demokratie, Meinungsfreiheit. Wie gehen junge Menschen mit Verschwörungsideologien, Fake News und Demokratieskepsis um?

In kurzen Spielfilmen und Dokumentationen beschäftigen sich junge Menschen mit Verschwörungstheorien, der Verbreitung von Fake News im Social Web und reflektieren aktuelle demokratiefeindliche Strömungen. Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien, wem nützen sie und was treibt Menschen an, sich demokratiefeindlichen Protesten anzuschließen? Junge Filmemacher*innen suchen das Gespräch mit Demonstrant*innen der Querdenken-Bewegung. Im Gespräch mit Expert*innen lernen sie die Mechanismen von Verschwörungstheorien kennen. In Anschluss an den Film ist ein Austausch möglich.