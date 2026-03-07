Film: Drei Kilometer bis zum Ende der Welt

Filmgenre: Film zur Haller CSD

Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall

Adi ist 17 und verbringt vor dem Beginn seines Studiums einen letzten Sommer in seinem Heimatort – einem kleinen Dorf im Donaudelta Rumäniens, wo die Küsten in der Sonne strahlen und das Schilf im Wind tanzt.

Doch eines Nachts wird er bei einem homophoben Angriff brutal zusammengeschlagen. Bestraft werden aber nicht die Täter aus dem Dorf, sondern er selbst: Seine Eltern nehmen Adi das Handy ab, sperren ihn ein und wollen ihm die „Sünde“ mit Hilfe des Dorfpriesters austreiben. Das Gewaltverbrechen wird von der lokalen Polizei vertuscht.

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Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
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