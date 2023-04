Film & Gäste: Daniel Richter

Wir freuen uns zur Vorführung den Maler DANIEL RICHTER & Direktorin der Kunsthalle Tübingen Dr. Nicole Fritz begrüßen zu dürfen!

KINOSTART: 02.02.2023 | DEUTSCHLAND (2022) | DOKUMENTARFILM | 118 MINUTEN | AB 12

In seiner Jugend war Daniel Richter in der Hamburger Hausbesetzerszene aktiv, heute ist er ein Star der internationalen Kunstwelt. Seine Bilder werden auf der ganzen Welt gekauft, gesammelt und gehandelt. Doch im Herzen ist er ein Rebell, ein zutiefst politischer Mensch. Der Oscar®-prämierte Regisseur Pepe Danquart ist Richter über einen Zeitraum von drei Jahren gefolgt, hat seine künstlerische Entwicklung festgehalten, mit ihm seine großen Ausstellungen in New York und Paris gefeiert und ihn in seinem Atelier beobachtet: beim Malen, beim Musik hören, beim Nachdenken. Entstanden ist ein Film über Kunst, die politisch sein will und im besten Sinne eben doch geblieben ist, was sie ist: Malerei!