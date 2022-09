Film & Gäste: Europa Passage

Dokumentation | Deutschland 2021 | 94min. | ohne Altersbeschränkung | Regie: Andrei Schwartz

Eine Gruppe von Roma pendelt seit Jahren zwischen Hamburg und ihrem rumänischen Dorf. Dabei verdienen sie sich ihr Einkommen durch Betteln und übernachten in selbst gebauten kleinen Hütten in Parks oder an Bahngleisen. Ein paar Mal im Jahr kehren sie in ihr Heimatdorf Nămăiesti in der Nähe von Bukarest zurück, um sich um ihre Kinder zu kümmern. Maria und Țirloi bilden in ihrer Familie eine Ausnahme. Sie sind die einzigen, die sich in Hamburg eine Existenz aufbauen konnten. Sie leben in einer eigenen Wohnung und ihre Enkelin ist die erste von ihnen, die lesen und schreiben kann. Der Filmemacher Andrei Schwartz begleitet die Familie bei ihrem Leben zwischen Hamburg und Rumänien.

Wir freuen uns sehr, zur Vorführung Regisseur Andrei Schwartz begrüßen zu dürfen!