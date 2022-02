Film & Gäste: The Case You

Dokumentation | Deutschland 2020 | ab 12 Jahren | 84min. | Regie: Alison Kuhn | mit: Lisa Marie Stoiber, Milena Straube, Alison Kuhn

Wir freuen uns, Protagonistin Isabelle Berges zur Vorführung begrüßen zu dürfen.

Sechs Frauen (fünf vor, eine hinter der Kamera) kommen zusammen, die sich zwar teilweise zum allerersten Mal treffen, die aber eine gemeinsame Vergangenheit haben. Sie alle haben vor Jahren an einem Filmcasting teilgenommen, bei dem auch Dutzende weitere Frauen vorsprachen. Sie berichten nun davon, was sie dem Casting damals erlebt haben, wie sich ausziehen mussten, (auch gewalttätig) begrapscht wurden, sich erniedrigt fühlten. Und sie sprechen über die juristische Auseinandersetzung, die gerade läuft, in der es unter anderem darum geht, dass der renommierte Regisseur, der das Casting leitete, die dabei entstandenen Aufnahmen für einen Film verwendet hat, dessen Ausstrahlung nun verhindert werden soll. Vor allem tauschen sie sich aber aus, zeigen sich gegenseitig, was damals passiert und holen sich so ihre eigene Geschichte zurück.