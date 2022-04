Der Mann, der die Welt aß

Drama, Komödie | Deutschland 2020 | 80min | ab 12 Jahren | Regie: Johannes Suhm , Lena Lessing | mit: Johannes Suhm , Hannes Hellmann , Konrad Singer

Wir freuen uns sehr, zur Vorführung Regisseur Johannes Suhm begrüßen zu dürfen!

Ein Mann hat alles hingeschmissen, um sich selbstständig zu machen und endlich frei zu sein. Dabei stößt er ohne Rücksicht auf Verluste andere Menschen vor dem Kopf und nutzt sie aus. Seine Frau hat er verlassen und den Unterhaltsverpflichtungen für sein Kind kommt er nur sporadisch nach. Von seinem kranken Bruder distanziert er sich immer mehr und sein bester Freund ist für ihn nur noch wichtig, wenn er Frust ablassen muss oder Geld braucht. Warum er auf einmal alle Zelte abbricht und die Menschen in seinem Umfeld herablassend behandelt, weiß niemand so richtig. Als sein Vater an Demenz erkrankt, lässt er ihn immerhin zu sich ziehen. Doch kaum ist der alte Mann im Haus, kommt es zwischen den beiden Generationen zu einem Konflikt: Während der Sohn dem Vater gefallen will, ist dem Vater wichtig, dass sein Sohn Erfolg hat. Die Gräben zwischen den beiden werden immer tiefer...

Basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von Nis Momme Stockmann.