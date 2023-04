Film & Gast: Mediterranean Fever

Wir freuen uns zur Vorführung die Regisseurin & Drehbuchautorin Maha Haj begrüßen zu dürfen!

KINOSTART: 04.05.2023 | PALÄSTINA, DEUTSCHLAND, FRANKREICH, KATAR, ZYPERN (2022) | DRAMA, SCHWARZE KOMÖDIE | 108 MINUTEN | AB 12 | Originalfassung auf Arabisch mit den deutschen Untertiteln

Eine erfolgreiche Frau, zwei Kinder und ein entspanntes Leben in Haifa samt Haus mit Mittelmeerblick: Im Grunde hat Waleed alles, was sich ein Hausmann wünschen kann. Glücklich ist er trotzdem nicht. Seine Vision vom Schriftsteller‐Leben lässt sich ohne Inspiration nicht so wirklich ausleben. Die Tipps seiner Psychiaterin ignoriert der 40‐Jährige gekonnt. So ein bisschen Depression kriegt Man(n) ja sicher auch alleine los. Als Waleed durch Zufall seinen neuen lebensfrohen Nachbarn Jalal kennenlernt, der als Kleinganove chronische Geldsorgen hat, entwickelt sich trotz ihrer Unterschiede schnell eine innige Männerfreundschaft. Sie geht sogar soweit, dass Waleed ihm die Aussicht auf einen ganz großen Coup verschafft. Waleed bietet ihm eine riesige Summe für einen wirklich ganzen simplen Auftragsmord.