FILM & GAST: The Chocolate War

Dänemark 2022 • 58min • OmU: Engl./Franz. mit deutschen Untertiteln

Regie: Miki Mistrati

Bereits vor zwanzig Jahren unterzeichneten die größten Schokoladenunternehmen der Welt eine Vereinbarung, um ausbeuterische Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen in Westafrika zu beenden. Dennoch besteht das Problem weiter fort. Noch heute arbeiten 1,5 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen allein auf den Kakaoplantagen in Côte d’Ivoire und Ghana. Die Dokumentation „The Chocolate War“ begleitet den US‐amerikanischen Menschenrechtsanwalt Terry Collingsworth über fünf Jahre in seinem Kampf gegen die wissentliche Ausbeutung von Kinderarbeiter*innen und ‑sklaven auf ivorischen Kakaoplantagen. Als Anwalt von acht ehemaligen Kindersklaven reist er immer wieder nach Westafrika, um dort neue Beweise für einen Prozess gegen die internationalen Schokoladenhersteller Nestlé und Cargill zu sammeln. Es gelingt ihm schließlich, dass sein Fall vor dem Obersten Gerichtshof der USA verhandelt wird. Doch gegen die Lebensmittelgiganten und ihr Heer von Anwälten stehen Collingsworth und sein Kollege vor einer schwierigen Aufgabe.

Nach dem Film lädt FAIRstrickt — Netzwerk für Faire Textilien & Menschenrechte zum Gespräch. U.a. mit: Raquel Cayap Tapuy von Kallari Futoro. Kallari Futoro GmbH produziert u.a. die Tübinger Schokolade. Das Unternehmen widmet sich dem fairen und direkten Handel mit der Genossenschaft KALLARI und anderen kleinen Initiativen aus dem Amazonasgebiet.