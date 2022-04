Walter Kaufmann - Welch ein Leben

Dokumentation | Deutschland 2021 | 102min. | ab 12 Jahren | Regie: Karin Kaper, Dirk Szuszies

Wir freuen uns, zur Vorstellung Regisseurin Karin Kaper begrüßen zu dürfen!

Der am 15. April 2021 verstorbene Walter Kaufmann wurde 97 Jahre alt und hat ein bewegtes Leben hinter sich: Fast alle bedeutende Weltereignisse, Katastrophen und Erschütterungen erlebte er mit und bermerkte dabei auch, wie deren Folgen bis in die Gegenwart hineinwirken. Karin Kaper und Dirk Szuszies zeichnen in ihrem Dokumentarfilm das Leben des jüdischen, deutsch-australischen Schriftstellers nach, das ihn im Laufe der Zeit um den Globus führte: Australien, Japan, Kuba, Israel, die USA und nach langer Zeit auch Deutschland.