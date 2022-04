polish women on strike: Kawusia vol.2- welcoming session

Frauen aus dem polnischen Kollektiv organisieren das zweite polnische Treffen für Kawusia (Kaffee)!

"Wir laden alle Mädchen und Damen zum Klatschen, Kennenlernen und Kaffeetrinken ein. Unsere Initiative richtet sich vor allem an polnische Frauen, die dauerhaft oder vorübergehend in Tübingen oder Umgebung leben, die einfach neue Leute kennenlernen und Kontakt mit der polnischen Sprache haben wollen. Wir leben hier bereits seit X Jahren, also können gerne mit Rat und Tat zur Verfügung stehen." - polish women on strike tübingen

Informiert eure polnischen Freundinnen, Kolleginnen und Nachbarn!

Wir freuen uns auf euch!