Lassen sie sich anregen von Kristian Gründlings neuem Film: „Work in Progress — Auf der Suche nach Erfolg in einer sich wandelnden Welt“. Wir freuen uns sehr, diesen intensiven und langsam erzählten Film hier in Tübingen zu zeigen. Mario Kestler, Mit‐Initiator des Films und Geschäftsführer der Haufe‐Akademie, wird anwesend sein.

Treffen sie andere Unternehmer*innen, Führungskräfte und Vordenker*innen und tauschen Sie Eindrücke, Erfahrungen, Schlussfolgerungen und Anregungen. Denn die anstehenden Transformationen schaffen wir besser gemeinsam.

Kosten: 25,00 € (Snacks und Getränke inklusive)

Anmeldung (bis 30.10.2022): https://coworkgroup.de/meetandinspire

Mehr zum Film: https://work-in-progress.film/

Dieses Meet & Inspire ist eine gemeinsame Veranstaltung von Initiative für zukunftsfähige Führung, Regionalgruppe Neckar‐Alb | www.izf.org

Kontakt: Prof. Dr. Arjan Kozica (arjan.kozica@izf.org)

COWORKGROUP GmbH | www.coworkgroup.de | Kontakt: Marlies Mittler (mittler@coworkgroup.de | 07071/138787–0)