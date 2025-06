Film: I Like Movies

Burlington, Kanada, 2003: Der filmbegeisterte Teenager Lawrence (Isaiah Lehtinen) hat ein klares Ziel – die Filmschule der New York University. Doch die hohen Studiengebühren stellen eine Herausforderung dar.

Um Geld zu verdienen, nimmt er eine Stelle in der Videothek „Sequels“ an. Dort trifft er auf seine ältere Vorgesetzte Alana (Romina D’Ugo), mit der sich eine komplexe Freundschaft entwickelt. Während Lawrence sich zunehmend in seine cineastischen Ambitionen verbeißt, entfremdet er sich von seinem besten Freund Matt (Percy Hynes White) und seiner alleinerziehenden Mutter Terri (Krista Bridges). Mit dem nahenden Schulabschluss häufen sich bittere Erkenntnisse – und er muss sich fragen, ob er nicht selbst der größte Stolperstein auf seinem Weg ist.

FSK ab 12 freigegeben