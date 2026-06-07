Film: Innere Emigranten

Filmgenre: Dokumentarfilm

Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall

Drei ehrenamtliche Psycholog:innen einer Moskauer Krisenhotline leisten seit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine, freiwilligen Telefondienst.

Die Auswirkungen der russischen Propaganda auf die eigene Bevölkerung werden während ihrer Arbeit besonders spürbar. Zwischen beruflicher Verantwortung und den weitreichenden Einschränkungen der Meinungsfreiheit müssen die Psycholog:innen einen Weg finden. In dem aufreibenden Balanceakt zwischen den Bedürfnissen der Hilfesuchenden und ihrer eigenen psychischen Gesundheit, wird das Risiko sichtbar – selbst zu Kompliz:innen des totalitären Systems zu werden.

Info

Kino im Schafstall.gif
Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Film: Innere Emigranten - 2026-07-24 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Film: Innere Emigranten - 2026-07-24 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Film: Innere Emigranten - 2026-07-24 20:00:00 Outlook iCalendar - Film: Innere Emigranten - 2026-07-24 20:00:00 ical
Google Kalender - Film: Innere Emigranten - 2026-07-26 17:30:00 Google Yahoo Kalender - Film: Innere Emigranten - 2026-07-26 17:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Film: Innere Emigranten - 2026-07-26 17:30:00 Outlook iCalendar - Film: Innere Emigranten - 2026-07-26 17:30:00 ical

Tags