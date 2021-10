Film "Kabul, city in the wind"

Der Dokumentarfilm Kabul, City in the Wind taucht anhand der Leben von zwei Jungen, eines Busfahrers und eines Polizisten in die zerrissene Hauptstadt Afghanistans ein. Natürlich stellt dieser Film aus dem Jahr 2018 nicht die Machtübernahme durch die Taliban und die aktuellen politischen Entwicklungen dar. Dennoch zeigt er eindrücklich, wie jahrzehntelange militärische Auseinandersetzungen und die Gefahr von Anschlägen das Leben der „einfachen“ Menschen beeinflussen. Die Menschenrechtsaktivistin, Autorin und Künstlerin Nahid Shahalimi steht nach dem Film für ein Gespräch zur Verfügung.