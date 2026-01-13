Film: Lampo - Ein Vierbeiner auf Reisen

"Lampo – Ein Vierbeiner auf Reisen" handelt von der 11-jährigen Zuzia, die an einer schweren Herzkrankheit leidet und dringend eine teure Operation benötigt, die sich ihre Familie nicht leisten kann.

Ihr Leben wird durch den ungewöhnlichen weißen Schäferhund Lampo, der liebend gerne mit dem Zug reist, auf den Kopf gestellt. Als der Hund von einem mürrischen Bahnhofsvorsteher gefangen genommen wird, flieht Zuzia mit ihm, wird aber schwach. Lampo wird zur Internet-Sensation und die Familie hofft, durch seine Bekanntheit und die Zugreisen das nötige Geld für Zuzias lebensrettende Behandlung in einer Spezialklinik zu sammeln.

FSK: 6