Film: Dem Horizont so nah

„Dem Horizont so nah basiert auf dem gleichnamigen Roman der deutschen Autorin Jessica Koch, welcher im Jahr 2016 erschien. Die tragische Liebesgeschichte handelt von einer wahren Begebenheit, die die Autorin in dem Roman verarbeitete. 2019 folgte das Filmdebüt in den deutschen Kinos. Regisseur Tim Trachte zeigt, wie ein modernes Liebesdrama funktioniert und wie man dabei mit schwermütigen Themen wie Abhängigkeit, Krankheit und Tod umgeht. Der Film fängt in einem jugendlichen Stil an. Langsam geht dieser über in ein schwebendes, drohendes Unheil, ehe gegen Ende schwere Entscheidungen getroffen werden. Ihr brennt darauf den Ausgang der Geschichte zu kennen, dann bleibt dran und lest weiter. Wir zeigen euch, wie das Ende von „Dem Horizont so nah” zu verstehen ist.