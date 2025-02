Film: Nina und das Geheimnis des Igels

Im realitätsnahen Animationsfilm NINA UND DAS GEHEIMNIS DES IGELS geht es um die zehnjährige, energische Nina und ihren zurückhaltenden, zwei Monate jüngeren Freund Mehdi.

Die Väter der Beiden arbeiten in derselben Fabrik, in die sich eines Tages ein Igel verläuft.

Dieser Igel spielt seitdem in jeder Gutenachtgeschichte, die Ninas Vater erzählt, eine tragende, optimistische Rolle. Immer sucht er Arbeit und trotz seines Scheiterns sucht er in der nächsten Geschichte erneut. Doch dann verliert ihr Vater seinen Job und er hat keine Kraft mehr für die allabendlichen Geschichten. Deshalb kann Ninas Familie in den Ferien nicht ans Meer verreisen. Stattdessen startet ein Ferienabenteuer gleich im Wald nebenan.

Denn Nina versucht mit der Hilfe von Medhi und dem imaginären Igel das Geld zu finden, das der ehemalige Arbeitgeber ihres Vaters aus der Kasse der Firma gestohlen hat. Das Geld will sie an die Arbeiter verteilen und so ihren nur noch traurigen Vater glücklich machen.

Regie: Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli mit: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Loan Longchamp