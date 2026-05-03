Film: Normal

Normal ist ein Neo-Western-Thriller, in dem Bob Odenkirk Ulysses spielt, einen bescheidenen Ersatzsheriff, der der ruhigen Stadt Normal im Mittleren Westen zugeteilt ist.

Auf der Suche nach einer vorübergehenden Flucht vor persönlichen und beruflichen Turbulenzen gerät Ulysses stattdessen in eine Krise, als ein verpfuschter Banküberfall ein gefährliches Geheimnis hinter der ruhigen Außenfassade der Stadt enthüllt. Als die Spannungen eskalieren, ist er gezwungen, sich mit seiner bewegten Vergangenheit und der wahren Natur der Gemeinschaft auseinanderzusetzen, die er schützen soll.