Film: Nulpen

Ramona (Bella Lochmann) und Nico (Pola Geiger) sind beste Freundinnen, gerade mit der Schule fertig und noch unschlüssig, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen.

Während der Sommer über Berlin brütet, treiben sie ziellos durch die Stadt und schieben Zukunftspläne auf. Als sie spontan einen Nachbarsvogel freilassen, geraten die beiden in Schwierigkeiten und ergreifen die Flucht. Ihr Weg führt sie durch ein Berlin voller politischer Spannungen, Zufälle und Begegnungen, die sie eigentlich vermeiden wollten. Zu Fuß begeben sie sich auf eine planlose Suche nach dem entflogenen Tier und Nicos kleinem Bruder. Dabei geraten sie immer tiefer in Situationen, die ihre Freundschaft auf die Probe stellen.