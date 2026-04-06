Film: Paris Murder Mystery

Die Psychoanalytikerin Lilian Steiner (Jodie Foster) lässt niemanden wirklich an sich heran. Als eine ihrer Patientinnen sich mit den von ihr verschriebenen Medikamenten das Leben nimmt, berührt dies die Amerikanerin in Paris dann aber doch.

Lilian schaut bei der Totenwache vorbei und wird prompt aus dem Haus geworfen. Der Ehemann der Verstorbenen (Mathieu Amalric) hält die Analytikerin für mitschuldig am Freitod. Lilian Steiner zweifelt erst an sich und dann am Selbstmord. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann (Daniel Auteuil) will sie herausfinden, was wirklich geschah. Vater und Tochter der Toten wirken irgendwie verdächtig, finden die Amateur-Ermittler.