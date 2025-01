Film: Reinas - Die Königinnen

Regie: Klaudia Reynicke mit: Abril Gjurinovic, Luana Vega, Gonzalo Molina, Jimena Lindo.

Wir werden dank der Schwestern Lucia und Aurora in die 90er-Jahre nach Peru versetzt, wo wir den Alltag der Schwestern in einer Krisenzeit miterleben. In der Zeit von Wirtschaftskrise und Terrorismus will die alleinerziehende Mutter Elena mit den Töchtern nach Minnesota auswandern, da sich die Krise stark auf ihr Privatleben im Alltag auswirkt: Ausgangssperre, Lebensmittelmangel, Stromausfälle, Hyperinflation.

Doch dann kommt ihr Vater Carlos zurück in ihr Leben und erschwert ihnen die Pläne. Mit unrealistischen Ausreden versucht er seine lange Abwesenheit zu begründen. Je mehr Zeit die Mädchen mit Carlos verbringen, desto schwerer fällt ihnen der Abschied. Der erziehungsberechtigte Vater muss die Ausreisedokumente ebenso unterschreiben, deswegen steht ihre Abreise bis zum Schluss auf der Kippe.

Spanisch mit deutschen Untertiteln.