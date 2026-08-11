Film: Scherbenland

Der Dokumentarfilm Scherbenland (2026) von Lutz Pehnert und Ferdinand Hübner verbindet das musikalische Erbe der 1970er-Jahre-Band Ton Steine Scherben (mit Rio Reiser) mit der heutigen Musikszene im Berliner Bezirk Kreuzberg.

Er zeigt Archivaufnahmen aus der Zeit der Hausbesetzungen und stellt moderne Künstler wie das Rap-Trio RAPK und die Songwriterin Maike Rosa Vogel gegenüber, um zu fragen, was von den alten Utopien geblieben ist.

FSK 12