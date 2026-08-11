Film: Scherbenland

Der Dokumentarfilm Scherbenland (2026) von Lutz Pehnert und Ferdinand Hübner verbindet das musikalische Erbe der 1970er-Jahre-Band Ton Steine Scherben (mit Rio Reiser) mit der heutigen Musikszene im Berliner Bezirk Kreuzberg.
Er zeigt Archivaufnahmen aus der Zeit der Hausbesetzungen und stellt moderne Künstler wie das Rap-Trio RAPK und die Songwriterin Maike Rosa Vogel gegenüber, um zu fragen, was von den alten Utopien geblieben ist.
FSK 12
Info
Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung