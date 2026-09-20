Film: Sunny Dancer

Comedy, Drama I FSK 12

Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall

Partys, Freunde, große Freiheit – die Sommerferien eines typischen Teenagers.

Aber nicht für die eigenbrötlerische Ivy (Bella Ramsey), die sich nach ihrer überstandenen Krebserkrankung lieber zurückzieht.

Aus diesem Grund melden ihre überfürsorglichen Eltern die 17-Jährige für einen vierwöchigen Aufenthalt im Children Run Free Camp für krebskranke Jugendliche an.

Überzeugt, dass ihr die schlimmste Zeit ihres Lebens bevorsteht, bezieht Ivy ihre Unterkunft im „Chemo-Camp“ und findet unerwartet Gleichgesinnte in einer Gruppe von Außenseiterinnen und Außenseitern, aus denen schnell ein Freundeskreis wird.

Gemeinsam feiern sie das Leben und einen Sommer, den sie nie vergessen werden.

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Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung

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