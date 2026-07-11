Film: That`s why the Lady is a champ

That’s Why The Lady Is A Champ (Originaltitel: Christy) ist ein Biopic-Drama von Regisseur David Michôd aus dem Jahr 2025/2026, das die wahre Lebens- und Sportgeschichte der US-amerikanischen Profiboxerin Christy Martin (gespielt von Sydney Sweeney) erzählt.

Der Film folgt Christy, die als Tochter eines Kohlebergmanns in West Virginia aufwächst. Sie entdeckt ihr außergewöhnliches Talent für den Kampfsport und wird von ihrem späteren Trainer und Manager Jim Martin (Ben Foster) unter seine Fittiche genommen. Sie entwickelt sich zur berühmten „Knockout-Königin“, füllt große Arenen, ziert als erste Boxerin das Cover der Sports Illustratedund steigt in den 1990er-Jahren zur Pionierin sowie Sportikone des Frauenboxens auf.