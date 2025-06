Film: Tony, Shelly und das magische Licht

Tony (Stimme im tschechischen Original: Michael Polák) ist elf Jahre alt und anders als andere Kinder: Er leuchtet von innen und strahlt ein goldfarbenes Licht aus.

Um ihn deshalb vor der Außenwelt zu beschützen, verhindern seine fürsorglichen Eltern (Matĕj Hádek und Ivana Uhlířová), dass er das Haus verlässt und draußen mit anderen Kindern spielt. Um ihn vor Hänseleien und anderen negativen Erfahrungen zu bewahren, unterrichten sie ihn selbst. Danach verkriecht sich der Junge meist für den Rest des Tages in seiner Kissenfestung. Kurz vor Weihnachten zieht dann aber die ehemalige Ballerina Silvia (Jana Plodková) mit ihrer Tochter Shelly (Antonie Barešová) in eine Nachbarwohnung ein. Das aufgeweckte Mädchen kann mit ihrer magischen Taschenlampe farbenprächtige Fantasiewelten erschaffen, die außer ihr nur Tony sehen kann. Als Shellys Vogel aus seinem Käfig entwischt, hilft Tony ihr, ihn zu suchen. Doch dann stellt ein beängstigendes, offenbar in der Wohnung des Hausmeisters (Pavel Nový) hausendes Schattenmonster die noch junge Freundschaft der Kinder auf eine schwierige Probe.

FSK ab 6 freigegeben