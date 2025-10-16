Film und Diskussion: Was ist queer? - "Young Hearts"

Wir starten den Abend mit einem kurzen Impuls von Heiko Hauger, Projektreferent für queersensible Pastoral der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Im Anschluss an den Film gibt es Gelegenheit für Fragen

„Ich kenne keine Jungs, die auf Jungs stehen“, sagt Elias, der 14-jährige Protagonist des Kinofilms Young Hearts. Mit dem ersten Abend der Kinoreihe „Was ist queer?“ nähern wir uns der grundlegenden Erfahrung des Coming-outs – einer Situation, der sich queere Menschen in ihrem Leben (immer wieder) stellen müssen.

Für Elias gibt es keine direkten Vorbilder, als er sich in seinen neuen Mitschüler Alexander verliebt. Anders als viele Coming-of-Age-Filme, die ähnliche Themen behandeln, verzichtet Young Hearts auf das große Drama. Stattdessen erleben wir Elias und Alexander in einem überwiegend positiven Umfeld, ohne dass dabei das Gefühlschaos und das innere Ringen von Elias ausgeblendet wird.

Regisseur Anthony Schatteman war es wichtig, einen Film voller Herzenswärme und Optimismus zu zeigen. Es ist ein Film geworden, den er sich als Jugendlicher selbst gewünscht hätte, der aber damals nicht existierte. Young Hearts basiert somit auch auf seiner persönlichen, schmerzhaften Erfahrung, auf wichtige Fragen keine Antworten bekommen zu haben – weder zu Hause noch in der Schule. „Das bedeutete viele Lügen und Geheimnisse, weil ich Angst hatte, sie würden sich dafür schämen, wer ich war.“

Der Film bietet einen gefühlvollen Einstieg und wirft zentrale Fragen auf:

Wie sieht die Realität queerer Menschen heute aus?

Welchen Beitrag können Gesellschaft, Kirche, Schule, Vereine und Bildung leisten, damit ein Coming-out gelingen kann?

Ist das queere Coming-out heute noch eine spezielle Erfahrung – oder überhaupt noch notwendig?