Marina Abramovic und die Kunst des Hörens

Ausdauer und Aushalten – das sind die zwei Grundpfeiler der Arbeiten von MARINA ABRAMOVIC . Die weltberühmte Performancekünstlerin nutzt die Übungen ihrer selbst entwickelten Methode, um sich auf ihre Langzeit-Performance-Arbeiten vorzubereiten. „Wenn wir nicht zum Einfachen zurückkehren, sind wir verloren“, ist Abramovics Appell. Nun wendet die schonungslose Künstlerin erstmalig ihre Methode auf das Publikum eines klassischen Konzerts an. Über eine Woche lang bereitet Marina Abramovic über 2.000 Menschen in speziellen Workshops auf das abschließende Konzert in der Alte Oper Frankfurt vor. Damit die Zuschauer und Zuhörer Kunst überhaupt erst wieder richtig wahrnehmen.