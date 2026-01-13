Film und Gespräch: Das fast normale Leben

Filmgespräch mit dem Regisseur Stefan Sick und einer Mitarbeiterin der Ev. Jugendhilfe Friedenshort GmbH.

Deutscher Dokumentarfilm, der über zwei Jahre den Alltag von vier Mädchen in einer Wohngruppe der Jugendhilfe begleitet, die vorübergehend nicht zu ihren Eltern können und dort um Anerkennung, Selbstliebe und einen Weg zurück nach Hause kämpfen, wobei der Film authentisch die Herausforderungen und Resilienz der Jugendlichen zeigt.

FSK: 12