Film und Gespräch: Ich sterbe. Kommst du?

Filmgespräch mit Expertinnen des Krebsvereines Schwäbisch Hall - Hohenlohe und des SAPV Teams Schwäbisch Hall - Hohenlohe.

Ein deutsches Drama von Benjamin Kramme über die 38-jährige Nadine, die unheilbar an Krebs erkrankt und ins Hospiz zieht, wo sie lernt loszulassen, ihren kleinen Sohn Dexter verabschiedet und mit dem Tod ringt, während ihre Familie mit dem Schicksal hadert und das Leben bis zum Schluss weitergeht – ein Film über das Sterben, aber auch über Familie, Liebe und das Leben selbst, der einen ehrlichen, aber nicht nur traurigen Blick auf das Lebensende wirft.

FSK: 12