Film: Vier minus drei

Drama | FSK 12

Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall

Barbara (Valerie Pachner) und ihr Partner Heli (Robert Stadlober) führen mit ihren beiden Kindern Fini und Thimo ein glückliches und liebevolles Familienleben.

Als professionelle Clowns nehmen sie das Leben nicht zu ernst und wissen, dass man auch über das lachen kann, was misslingt. Als Barbara wie aus dem Nichts durch einen Unfall ihre Familie verliert, bricht eine Welt für sie zusammen. Der Verlust lässt sie am Clownsein und dem eigenen Lebenssinn zweifeln. Doch Barbara stellt sich ihrem Schicksal. Mutig und unkonventionell findet sie ihren Weg, mit der Trauer umzugehen. Schritt für Schritt erkennt sie, dass das Leben trotz allem weitergeht, wenn man es nur wagt, ihm neu zu begegnen.

Info

Kino im Schafstall.gif
Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Film: Vier minus drei - 2026-06-13 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Film: Vier minus drei - 2026-06-13 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Film: Vier minus drei - 2026-06-13 20:00:00 Outlook iCalendar - Film: Vier minus drei - 2026-06-13 20:00:00 ical
Google Kalender - Film: Vier minus drei - 2026-06-14 17:30:00 Google Yahoo Kalender - Film: Vier minus drei - 2026-06-14 17:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Film: Vier minus drei - 2026-06-14 17:30:00 Outlook iCalendar - Film: Vier minus drei - 2026-06-14 17:30:00 ical

Tags