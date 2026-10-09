Film: Was an Empfindsamkeit bleibt

In Kooperation mit dem Frauenzentrum Schwäbisch Hall zum Internationalen Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen.

Was an Empfindsamkeit bleibt ist ein autobiografischer Dokumentarfilmder deutsch-brasilianischen Regisseurin Daniela Magnani Hüller aus dem Jahr 2026.

Die Regisseurin überlebte im Jahr 2012 einen versuchten Femizid (einen Mord an einer Frau aufgrund ihres Geschlechts) durch einen übergriffigen Mitschüler, der sie mit Messerstichen schwer verletzte.

In einer fragmentarischen und selbstreflexiven Erzählform kehrt sie zu den prägenden Orten (von München bis Rio de Janeiro) und Momenten der Vergangenheit zurück.