Film: Welcome Home Baby

Die Berliner Notärztin Judith (Julia Franz Richter) erbt unerwartet eine Villa in Österreich.

Zusammen mit ihrem Mann Ryan (Reinout Scholten van Aschat) fährt sie also gen Alpenland, um dort den Verkauf der unverhofften Immobilie in die Wege zu leiten.

Doch vor Ort taucht sie schließlich in eine mysteriöse Gemeinschaft von Frauen ein, die von dunklen Geheimnissen umgeben ist. Auf der Suche nach Antworten über ihre Herkunft stößt Judith auf eine düstere Vergangenheit, die ihre Überzeugungen über ihr Leben, ihre Familie und ihre Ehe in Frage stellt. Dabei entfesselt sie versehentlich dämonische Kräfte, die ihr Schicksal unwiderruflich verändern könnten.