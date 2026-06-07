Film: Wild Foxes

Filmgenre: Drama

Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall

An einem Sportinternat entkommt der talentierte junge Boxer Camille (Samuel Kircher) nur knapp einem tödlichen Unfall. Sein sein bester Freund Matteo (Faycal Anaflous) konnte ihn gerade noch so vor dem Schlimmsten retten.

Nach einer überraschend schnellen Genesung schleichen sich jedoch plötzlich rätselhafte Schmerzen in Camilles Alltag ein, die nicht nur seine sportlichen Ambitionen, sondern auch sein Verhältnis zum gesamten Team ins Wanken bringen. Denn bei denen ist natürlich Leistung gefragt. In der harten Welt des Boxens scheint für Verletzlichkeit letztlich kein Raum zu sein – weder im Ring noch darüber hinaus.

Info

Kino im Schafstall.gif
Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Film: Wild Foxes - 2026-07-10 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Film: Wild Foxes - 2026-07-10 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Film: Wild Foxes - 2026-07-10 20:00:00 Outlook iCalendar - Film: Wild Foxes - 2026-07-10 20:00:00 ical
Google Kalender - Film: Wild Foxes - 2026-07-11 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Film: Wild Foxes - 2026-07-11 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Film: Wild Foxes - 2026-07-11 20:00:00 Outlook iCalendar - Film: Wild Foxes - 2026-07-11 20:00:00 ical

Tags