Film: Wild Foxes

An einem Sportinternat entkommt der talentierte junge Boxer Camille (Samuel Kircher) nur knapp einem tödlichen Unfall. Sein sein bester Freund Matteo (Faycal Anaflous) konnte ihn gerade noch so vor dem Schlimmsten retten.

Nach einer überraschend schnellen Genesung schleichen sich jedoch plötzlich rätselhafte Schmerzen in Camilles Alltag ein, die nicht nur seine sportlichen Ambitionen, sondern auch sein Verhältnis zum gesamten Team ins Wanken bringen. Denn bei denen ist natürlich Leistung gefragt. In der harten Welt des Boxens scheint für Verletzlichkeit letztlich kein Raum zu sein – weder im Ring noch darüber hinaus.