Film zum JazzArtFestival: Every note you play - ein Film von Maki Kaurismäki

Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall

EVERY NOTE YOU PLAY

Ein Film von Mika Kaurismäki 

Mit Oren Ambarchi, Shannon Barnett, Brìghde Chaimbeul, Anushka Chkheidze, Ganavya Doraiswamy, Peter Evans, Heiner Goebbels, Shahzad Ismaily, Selendis S.A. Johnson, Darius Jones, yuniya edi kwon, Muqata‘a, Rojin Sharafi, Achim Tang, Julia Úlehla, LudwigWandinger

Ein radikales Experiment: 16 Musiker*innen von Weltformat treffen in Monheim (NRW) aufeinander – ohne Vorgaben, ohne Plan, nur mit Publikum.

Drei Tage lang erschaffen sie etwas völlig Neues, jenseits von Genres und Erwartungen. Regisseur Mika Kaurismäki taucht mit seiner Kamera in diesen kreativen Ausnahmezustand ein und fängt den Moment ein, in dem Musik entsteht. Der Film zeigt nicht nur diesen einzigartigen Prozess, sondern stellt die große Frage:

Was ist Kreativität? Ein mitreißender Appell, sich dem Risiko hinzugeben, Grenzen zu überschreiten und Kreativität als Lebensenergie zu nutzen.

Info

Kino im Schafstall.gif
Kino im Schafstall Schwäbisch Hall Im Lindach 9, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Film zum JazzArtFestival: Every note you play - ein Film von Maki Kaurismäki - 2026-03-13 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Film zum JazzArtFestival: Every note you play - ein Film von Maki Kaurismäki - 2026-03-13 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Film zum JazzArtFestival: Every note you play - ein Film von Maki Kaurismäki - 2026-03-13 20:00:00 Outlook iCalendar - Film zum JazzArtFestival: Every note you play - ein Film von Maki Kaurismäki - 2026-03-13 20:00:00 ical

Tags