Film zur Finissage STREETWISE

Die oscarnomminierte Dokumentation ging aus einer Fotoreportage von Mary Ellen Mark hervor und gibt Einblicke in die harte Realität obdachloser Jugendlicher auf den Straßen in Seattle. Dokumentarfilm, 1984, USA, 92 min., OV, Regie: Martin Bell.

In der Ausstellung Mary Ellen Mark (1940-2015) – The Lives of Women. "Ich suche Humor, Ironie, Intensität…", so beschrieb die international renommierte und vielfach ausgezeichnete US-amerikanische Fotografin ihre künstlerische Arbeit. Immer wieder setzte sie sich in unprätentiös intimen Bildern mit dem Leben und Schicksal von Frauen und Mädchen auseinander.