Film zur Langen Nacht der Demokratie in Baden-Württemberg: Surf on, Europe!

„Surf On, Europe!“ erzählt drei Geschichten vom modernen Europa und nimmt uns mit aufs Brett: Der Dokumentarfilm begleitet drei Surfbegeisterte beim Wellenreiten – vor traumhafter Kulisse an den Küsten Westeuropas und schildert, wie sie sich sozialen und politischen Herausforderungen stellen.

Rosy lebt in Derry (Nordirland) und fährt zum Surfen über die nahe Grenze in die Republik Irland. Als Jugendlicher hatte ihn nur seine Leidenschaft für das Surfen davor bewahrt, in die Gewalt des Nordirlandkonflikts verwickelt zu werden. Jetzt möchte er sein Geld mit dem Bau von Surfbrettern verdienen. Doch das ist nicht einfach – er hadert mit der durch den Brexit verursachten wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit.

In Biarritz (Frankreich) treffen sich Margaux und ihre Freundinnen, um Europas erstes LGBTQ-freundliches Surffestival zu organisieren. „Das Meer diskriminiert niemanden“, sagen sie und wollen den Stereotypen der kommerziellen Surfszene etwas entgegensetzen.

In Tarifa (Spanien) unterrichtet Majid Kitesurfen. Er sehnt sich danach, seine Frau und seine beiden Kinder aus Marokko zu sich zu holen und kämpft gegen die Auflagen der spanischen Bürokratie. Wird er es schaffen?

Dokumentarfilm im Original mit deutschen Untertiteln.